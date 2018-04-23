Московский: мигрантам в России для регистрации будет достаточно двух недель

Член совета при Федеральной миграционной службе Юрий Московский прокомментировал в эфире радио Sputnik возможность продления срока пребывания мигрантов в России без регистрации.

На данный момент иностранные граждане, прибывающие в Россию, могут находиться на ее территории без регистрации в течении семи рабочих дней. Эксперт по вопросам миграции Юрий Московский считает нынешние сроки слишком маленькими.

"Сейчас срок действительно слишком маленький, но его в принципе хватает, так как люди уже заранее знают куда и зачем едут. При современных средствах коммуникации можно заранее договориться о работе, и уже знать, где будешь зарегистрирован", — отметил Московский в эфире радио Sputnik.

По его словам, 30 дней, до которых Таджикистан предлагает продлить срок пребывания мигрантов в России, — слишком много.

"На мой взгляд, двух недель было бы вполне достаточно. Имеющиеся сроки, может быть, и малы, но тридцать дней — это слишком много", — заключил эксперт.