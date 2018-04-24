Гурэу: пригородам несправедливо дано право избирать генпримара Кишинева

Влияние жителей пригородов на выборы в местные органы власти молдавской столицы и, наоборот, кишиневцев на населенные пункты, входящие в муниципий, непропорционально, несправедливо и несбалансированно, считает бывший муниципальный советник Виктор Гурэу.

Согласно Кодексу о выборах Республики Молдова, жители сел, входящих в муниципий Кишинев, принимают участие в выборах генерального примара столицы, однако тем же правом не обладают кишиневцы, которые не могут вмешиваться в выборы местных органов власти столичных пригородов.

© Sputnik / Мирослав Ротарь Мунсовет Кишинева дал "зеленый свет" отставке Киртоакэ

Что не совсем справедливо, считает бывший муниципальный советник Виктор Гурэу. Он напомнил, что во время последних выборов генпримара Кишинева, состоявшихся в июне 2015 года, жители столицы проголосовали против кандидатуры Дорина Киртоакэ. Однако, решающими оказались голоса жителей пригородов, поддержавших уже бывшего градоначальника.

"Да, пригороды Кишинева являются определяющим фактором. При этом, есть определенные нестыковки, незаконные с точки зрения морали, будем так говорить. Муниципальный совет не имеет права вмешиваться в работу местных советов, они имеют свое управление. Согласно 109-112 статьям Конституции местная власть независима. Бюджетирование у них идет отдельно, а дотационные ресурсы идут из города. Они владеют огромными земельными территориями, делают что хотят, распределяют как хотят, а деньги инвестиционного плана и финансовый ресурс для развития идет из города", — отметил собеседник радиостудии Sputnik Молдова.

По мнению Виктора Гурэу, определенная несправедливость в территориальном устройстве муниципия Кишинев существует, и этот вопрос надо решать на законодательном уровне.

В результате изменений, внесенных в административно-территориальное устройство Молдовы в декабре 1994 года, в муниципий Кишинев, кроме самой столицы, стали входить шесть окрестных городов (Сынжера, Дурлешты, Ватра, Кодру, Вадул-луй-Водэ, Криково) и двадцать пять населённых пунктов, объединённых в тринадцать коммун.

В настоящий момент в муниципий Кишинев входят 33 населенных пункта, некоторые из которых расположены более, чем в 35 километрах от столицы.