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Павел Данилин - политолог, журналист, директор Центра политического анализа
© Photo: Youtube.com / Свободная Пресса

Данилин: ООН абсолютно бессильна в случае международных конфликтов

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Политолог Павел Данилин комментирует заявление генсека ООН Антониу Гутерреша о неспособности организации решить проблемы в Сирии.

Генсек ООН Антониу Гутерреш принял участие в неформальной рабочей встрече с представителями стран-членов Совета Безопасности на юге Швеции, где заявил о неспособности ООН решить все проблемы Сирии.

Данное заявление в эфире радио Sputnik прокомментировал директор Центра политического анализа Павел Данилин.

"От него ожидали хоть каких-то слов после прямой агрессии по отношению к Сирийскому государству. ООН оказалась абсолютно бессильной в данной ситуации. Из слов генсека следует констатация факта, что организация вроде бы против агрессии по отношению к Сирии, но только где-то глубоко внутри. По сути, они признали, что нынешние инструменты демократии не работают. Организацию надо реформировать, однако то, как они хотят это делать, указывает на то, что право вето хотят оставить только США и Великобритании, и забрать его у России и Китая", — отметил эксперт.

По словам политолога, в последние годы Организация Объединенных наций забыла о своем истинном предназначении.

"Они забывают зачем создавался изначально этот институт, и зачем вводилось право вето. Это инструмент сдерживания противовесов. Раньше ООН была не просто трибуной, а серьезной площадкой для переговоров, любая агрессия всегда встречала отпор. В последние годы это не работает", — резюмировал эксперт.

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Теги:
генсек ООН, ООН, агрессия, Сирия, Павел Данилин, Политика


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