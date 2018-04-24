Тромбицкий: можно ли есть рыбу из кишиневских водоемов

В черте Кишинева более 10 водоемов и практически все они уже много лет не пригодны для купания, что, впрочем, в жаркие летние дни останавливает далеко не всех граждан. Столичные рыбаки и вовсе пренебрегают предупреждениями экологов — берега озер заняты любителями поудить рыбу. Можно ли употреблять в пищу рыбу из кишиневских водоемов? Об этом в эфире радиостудии Sputnik Молдова говорит эколог, председатель Международной ассоциации хранителей Днестра "Eco-Tiras" Илья Тромбиций.

"Серьезной опасности в этой рыбе я не вижу. Другое дело, что ее едят только кошки, потому что там нет крупной рыбы, а во-вторых, ее так немного, что человек не сможет насытиться", — с иронией отметил эколог.

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Берега кишиневских озер представляют собой печальное зрелище, напоминая не городские оазисы, а помойки и свалки, а сами водоемы порой превращаются в зловонные болота.

Тромбицкий утверждает, что причина этого в сочетании сразу нескольких факторов.

"Эти озера были созданы в период расцвета Кишинева во времена Советского Союза, в них поступает не очень чистая вода, и это уже проблема экологического контроля, который у нас не очень хорошо работает. А деградация и заболачивание водоема связано, в основном, с этим. А то, что люди загрязняют водоем, это уже фактор, связанный с уровнем культуры и тем, что люди наблюдают, как ведет себя правительство и власть", — сказал собеседник.