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Станислав Бышок
© Sputnik / Александр Натрускин

Бышок: теракты в корне меняют мировоззрение на Западе

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Политический аналитик Международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок прокомментировал в эфире радио Sputnik инцидент с наездом на пешеходов в Торонто.

Водитель в Торонто наехал на людей намеренно, но указаний о том, что это был теракт, на данный момент нет, заявил глава местной полиции Марк Саундерс, пресс-конференция транслировалась в эфире телеканала CTV.

В понедельник микроавтобус наехал на пешеходов в Торонто, жертвами инцидента стали 10 человек, еще 15 пострадали. Мотивы действий водителя остаются неизвестными. 

Водитель в Торонто наехал на людей
© REUTERS / Saul Porto
Полиция: водитель в Торонто наехал на людей намеренно

О теракте говорить в данный момент нельзя, заявил глава местной полиции Марк Саундерс, которого цитирует РИА Новости. При этом он не исключил никакие версии, подчеркнув, что на данном этапе рано делать какие-либо выводы.

По словам собеседника радио Sputnik, если будет установлено, что в Торонто был осуществлен теракт, это происшествие станет поводом еще раз задуматься о необходимости более жесткой и культурной политики.

"В Германии и на Западе боятся радикализма, но асфальтоукладчик медленно, но едет. Уже "Добро пожаловать, все флаги в гости к нам", — это очень маргинальное выражение, приличные люди об этом не говорят", — отметил собеседник.

По мнению политолога, на Западе в отношении миграционных вопросов общая линия политического мейнстрима сместилась вправо.

"Это происходит не сразу, но мы видим это по электоральному поведению граждан, которые голосуют за те партии, за которые раньше было голосовать табу. С другой стороны, риторика мейнстримовых партий в отношении миграции и культуры становится неотличимой от той, что озвучивают крайне правые", — заключил он.

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Теги:
Торонто, последствия, теракт, Станислав Бышок


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