Чуря: Молдова плохо поддается воздействию "мягкой силы"

Госдеп США выделяет на поддержку молдавского ТВ, а также на производство и адаптацию американских передач $2 млн.

Как отмечается в гранте, эти меры "должны привести к переориентации аудитории". Ранее в Молдове вступил в силу закон, запрещающий трансляцию новостных и аналитических передач РФ.

Государственный департамент США добивается того, чтобы американские передачи и телеформаты "занимали ведущие позиции в рейтингах" на молдавском телевидении. В настоящий момент именно ТВ привлекает в стране наибольшую аудиторию, а самые популярные программы — российские.

В Молдове, в отличие от некоторых других постсоветских стран, культурный разворот на Запад идет медленно и неуверенно, говорит политолог Корнелиу Чуря.

"Американцы признают, и это очевидно, что в отличие от Грузии и Украины, в Молдове переориентация на западные ценности и традиции при помощи "мягкой силы" происходит "со скрипом", — сказал эксперт.

Вместе с тем, выделяемая госдепом сумма весьма мала и на переориентацию молдаван ее, скорее всего, не хватит.

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"Просто удивительно, почему Молдова, которая ближе к Западу, которая не была советизирована до невозможности, в которой сильно румынское влияние так сложно поддается "мягкой силе" и переориентации на западные ценности. Американцы это поняли, но 2 миллиона долларов для этого недостаточно", — резюмировал эксперт.