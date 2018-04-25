Гривач: "Северный поток-3" скоро будет необходим Европе

"Газпром" не исключает строительства "Северного потока — 3" в случае, если Европа подтвердит потребность в российском газе. Об этом заявил заместитель председателя правления компании Александр Медведев.

Компания уже не раз заявляла о готовности поставлять в Европу столько газа, сколько будет необходимо.

"Мы всегда говорили, что поставим столько газа Европе, сколько будет необходимо. У нас есть подтвержденные запасы, есть транспорт, мы строим новые транспортные маршруты. Если Европа заявит свои потребности, готова будет подписать необходимые контракты, то не исключаю, что понадобятся новые газотранспортные проекты — "Северный поток-3", например", — сказал Медведев.

Заместитель генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач отметил в эфире радио Sputnik, что спрос на газ в Европе непрерывно растет.

"Европейский спрос на газ, несмотря на политические установки последних лет, растет достаточно интенсивно. За последние три года он вырос почти на 80 млрд кубометров. Для понимания: это полтора "Северных потока-2". Хорошо, что к тому времени уже был построен и введен в эксплуатацию "Северный поток", иначе у европейцев были бы большие проблемы с покрытием спроса на газ, острая конкуренция за поставки сжиженного газа с азиатскими, ближневосточными потребителями. И, конечно, о том уровне цен, который сейчас имеют европейцы, речи бы не шло даже близко", — заявил эксперт.

По его словам, Европе вскоре потребуются гораздо большие объемы газа.

"Поскольку тенденция к сокращению собственной добычи газа прослеживается и является долгосрочной, исходя из структуры запасов и уже принятых решений, как, например, в Нидерландах, где к 2030 году выводится из эксплуатации месторождение Гронинген, то это значит, что Европе потребуются новые объемы газа", — подчеркнул Алексей Гривач.