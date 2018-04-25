Американист: зачем Трампу лично взаимодействовать с Путиным

Посол США в РФ Джон Хантсман заявил, что президент США Дональд Трамп хочет лично взаимодействовать с главой России Владимиром Путиным и стабилизировать отношения между странами.

Политолог и американист Михаил Синельников-Оришак в эфире радио Sputnik прокомментировал эти слова посла.

"Джон Хантсман — это дипломат, то есть человек, который должен выдавать желаемое за действительное. То, о чем он говорит — это было бы, конечно, замечательно… Но надо быть реалистами и не испытывать чрезмерных иллюзий", — сказал американист.

Вместе с тем, тонкости личных отношений лидеров двух стран это, к сожалению, еще не все, и этого недостаточно для нормализации отношений России и США, считает политолог.

"Симпатия между двумя людьми может возникнуть — как их еще называют, некая "химия". Но если мы будем брать отношения между Россией и США, то им нужна не столько "химия", сколько "физика", то есть конкретные действия, которые были бы выгодны не только Соединенным Штатам, но и Российской Федерации. Сомнительно, что американцы пойдут на это, во всяком случае, в обозримом будущем", — резюмировал собеседник.