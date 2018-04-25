Рар: американцы решили подсластить горький суп евроинтеграции Молдовы

Ранее стало известно о готовности Конгресса США принять резолюцию в поддержку вступления Молдовы в Евросоюз. Об этом заявил председатель молдавского парламента Андриан Канду по итогам своего визита в США. Там он встретился с группой конгрессменов палаты представителей, которые заверили его в широкой поддержке документа членами Конгресса США.

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По мнению немецкого политолога Александра Рара, слова американских конгрессменов надо воспринимать не иначе как комплимент, ставший обязательной частью встреч на разных уровнях и демонстрирующий бонтон международной дипломатии.

"Эти фразы абсолютно дежурные, это подарок молдавским гостям, которым удалось встретиться с сенаторами. Что-то же надо было сказать гостям, нельзя же было им говорить, что вам все пути закрыты. Это дежурные фразы, которые должны были накапать оптимизма в очень горький суп", — отметил собеседник.

Рар считает, что декларируемая поддержка США связана с заинтересованностью в расширении ЕС, но отнюдь не в экономическом развитии объединенной Европы.

"США поддерживают дальнейшее расширение ЕС на Восток, чтобы ослабить таким образом влияние России. Вот это политика США. В экономическом плане они хотят создать свой газовый рынок на территории Европейского союза. Это их волнует. По другим вопросам они даже конкурируют с ЕС сейчас в открытую", — резюмировал он.

О поддержке Соединенными штатами евроинтеграционных устремлений Молдовы Александр Рар рассказал в эфире радиостудии Sputnik Молдова.