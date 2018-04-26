Юрку: каждый год мы пересматриваем макроэкономический прогноз

Предварительный макроэкономический прогноз министерства экономики и инфраструктуры, который был согласован с МВФ, в целом выглядит весьма оптимистично — планируется устойчивый рост ВВП, в номинальном выражении средняя ежемесячная зарплата вырастет на 8,5%, а в реальном — на 4,2%.

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Будет ли отслеживаться и контролироваться исполнение этого документа, или прогноз будет подвергаться ежегодной коррекции, и через несколько лет данные прогноза будут абсолютно другими — на этот вопрос в эфире радиостудии Sputnik Молдова ответил госсекретарь Министерства экономики и инфраструктуры Виталий Юрку.

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"Мы вместе с МВФ обсуждаем эти прогнозы. В том числе, этим занимаются и экономисты международного уровня, у них, конечно же, есть определенный опыт. Мы разрабатывали прогноз в рамках политики среднесрочного планирования, которая существует на 2019-2021 год, но каждый год мы его пересматриваем, исходя из конкретных показателей", — сказал Юрку.