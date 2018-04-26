Пойсик: СНГ уже не актуален, существует ЕАЭС

Экономист говорит о том, что будет с экономикой Молдовы в случае, если страна покинет СНГ.

Недавно власти Украины заявили о желании покинуть СНГ по "грузинскому сценарию" — с сохранением ряда торговых преференций с членами Содружества. В Молдове некоторыми политиками и экспертами тоже порой муссируется тема того, что СНГ — это устаревшее образование, которое тормозит евроинтеграционные процессы страны.

Что будет с экономикой Молдовы в случае выхода страны из СНГ — этот вопрос в эфире радиостудии Sputnik Молдова был задан экономическому эксперту Михаилу Пойсику.

"Изначально было сказано, что СНГ — это цивилизованная форма развода. Наше государство действует, как правило, на основе двухсторонних соглашений. У СНГ сейчас формальная роль. Сегодня есть Евразийский экономический союз, мы хотим стать там наблюдателями, и это — действительно путь для реализации наших товаров: овощей, фруктов, мяса", — сказал экономист.

Собеседник утверждает, что восточный рынок в настоящий момент предпочтительней для Молдовы в силу объективных причин.

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"Мы имеем, к примеру, предприятие "Топаз". Куда оно отправляет продукцию? В Россию. "Гидропомпа" — тоже. У нас продукция многих производств с высокой добавленной стоимостью идет на восточный рынок. На западный рынок идет, к сожалению, половина нашего экспорта — это продукция из давальческого сырья", — отметил Пойсик.