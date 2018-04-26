Брутер: Макрон нуждается в отеческой заботе Трампа

Президент Франции Эммануэль Макрон с супругой 23-24 апреля побывал с визитом в США. По мнению политологов, эта поездка запомнится отнюдь не заявлениями глав государств, а атмосферой необыкновенной теплоты, установившейся между двумя президентами.
Как отмечает РИА Новости, за время церемонии встречи Дональд Трамп нашел повод несколько раз обнять и два раза расцеловать президента Франции Эммануэля Макрона в обе щеки. А в ходе встречи в Белом доме и вовсе признался, сказав, как ему "нравится этот парень".
По мнению эксперта Международного института гуманитарно-политических исследований Владимира Брутера, теплые отношения двух президентов имеют под собой не только вполне логичные, но и взаимовыгодные основания.
"Макрон сам по себе настолько не самостоятелен, не опытен и не обладает достаточной политической волей, что его автоматически тянет к более сильному полюсу власти, коим являются Соединенные Штаты. Он готов одновременно предавать Меркель, Францию, интриговать против России, потому что он этим замещает отсутствие внутренней политики, пытается найти свою легитимность в отношении с более сильной стороной", — отметил собеседник.
Почему Дональд Трамп принял эти условия игры и зачем ему Эммануэль Макрон, Владимир Брутер рассказал в эфире радио Sputnik.