Брутер: Макрон нуждается в отеческой заботе Трампа

Политолог Владимир Брутер объяснил в эфире радио Sputnik, в чем кроется причина необыкновенной привязанности Эммануэля Макрона к Дональду Трампу и отеческой заботы последнего к своему французскому коллеге.

Президент Франции Эммануэль Макрон с супругой 23-24 апреля побывал с визитом в США. По мнению политологов, эта поездка запомнится отнюдь не заявлениями глав государств, а атмосферой необыкновенной теплоты, установившейся между двумя президентами.

© REUTERS / Jonathan Ernst Французский курьер: зачем Макрон к Трампу приезжал

Как отмечает РИА Новости, за время церемонии встречи Дональд Трамп нашел повод несколько раз обнять и два раза расцеловать президента Франции Эммануэля Макрона в обе щеки. А в ходе встречи в Белом доме и вовсе признался, сказав, как ему "нравится этот парень".

По мнению эксперта Международного института гуманитарно-политических исследований Владимира Брутера, теплые отношения двух президентов имеют под собой не только вполне логичные, но и взаимовыгодные основания.

"Макрон сам по себе настолько не самостоятелен, не опытен и не обладает достаточной политической волей, что его автоматически тянет к более сильному полюсу власти, коим являются Соединенные Штаты. Он готов одновременно предавать Меркель, Францию, интриговать против России, потому что он этим замещает отсутствие внутренней политики, пытается найти свою легитимность в отношении с более сильной стороной", — отметил собеседник.

Почему Дональд Трамп принял эти условия игры и зачем ему Эммануэль Макрон, Владимир Брутер рассказал в эфире радио Sputnik.