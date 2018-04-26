Нагерняк: у Молдовы есть два пути в Европу и оба проигрышные

Директор Международного фонда содействия развитию культуры, науки и образования "Гуманизм, прогресс и правопорядок" Юрий Нагерняк в эфире Sputnik Молдова оценил шансы республики на сближение с ЕС.

По словам эксперта, если сейчас Молдова выберет путь в Европу, то попадет на некую политическую развилку. Это может быть путь в ЕС независимой Молдовы, а может быть путь в Европу через объединение с Румынией.

"Стоит понимать, что речь идет не об объединении, а просто о поглощении Молдовы Румынией. Я думаю, что и в одном, и в другом случае Молдова может очень многое потерять", — отметил эксперт.

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По его мнению, тот, кто сейчас продвигает тему "унири", забывает исторический опыт и то, в каком положении находилась Молдова в те годы.

"Если обратиться к истории и вспомнить тот период, когда Бессарабия входила в состав королевской Румынии, то она по всем параметрам (экономическим, социальным и внутриполитическим) находилась в самом бесправном и ущербном положении по сравнению с другими румынскими регионами", — добавил Нагерняк.

Как Молдова оказалась на политической развилке, и что из этого выйдет, — в интервью радиостудии Sputnik Молдова.