Сырбу: парламентские выборы в Молдове пройдут впритык к концу ноября

Депутат молдавского парламента от ДПМ, член постоянной юридической комиссии Сергей Сырбу считает, что очередные парламентские выборы в Молдове пройдут до Нового года.

Об этом депутат Сергей Сырбу заявил в эфире радиостудии Sputnik Молдова, отметив, что согласно электоральному кодексу, выборы должны состояться в течение трех месяцев после истечения мандата предыдущего парламента.

"30 ноября плюс три месяца, в этот период должны быть обязательно организованы выборы. Это может быть декабрь, январь или февраль. Но это юридически. Я думаю, что выборы будут до Нового года, они будут осенью", — отметил Сергей Сырбу.

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По словам собеседника, есть толкование Конституционного суда, которое запрещает проводить выборы в парламент до истечения мандата предыдущего созыва законодательного органа.

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Таким образом, раньше 30 ноября голосование не состоится.

"Мне кажется, что провести выборы пораньше не получится. Скорее всего, они будут впритык к концу ноября", — резюмировал он.