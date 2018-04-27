Захарова: девятого мая во всем мире пройдет множество акций

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова на еженедельном брифинге по текущим иностранным делам рассказала о главных акциях за рубежом, приуроченных ко Дню Победы.

"В этом году традиционно пройдет ряд мероприятий, в том числе и за рубежом. Более чем в 80 странах по инициативе организации российских соотечественников пройдут акции "Бессмертный полк", более чем в 90 государствах акция "Георгиевская ленточка". Будет также проведена акция "Свеча памяти", кроме того, в Китае, республике Корея, Монголии, ко времени проведения акции "Бессмертный полк" приурочен флеш-моб "Спасибо за Победу", символизирующий единство поколений", — сказала Захарова.

Помимо этого, важным событием станет демонстрация художественного фильма "Собибор".

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"По случаю Дня Победа, при содействии Военно-исторического общества Министерства культуры, в США, Нидерландах, Франции, Чехии, Словакии, Словении, Австрии, Германии, Сербии и других стран, в эти дни организуется показ фильма "Собибор", — добавила Захарова.