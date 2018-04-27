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Российский режиссер и актер Константин Хабенский
© Sputnik / Екатерина Чеснокова

Хабенский: "Собибор" – это фильм о людях

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Режиссер и исполнитель главной роли в картине "Собибор" рассказывает о фильме и премьерном турне.

Мировая премьера военной драмы "Собибор" с успехом прошла в Варшаве. По словам режиссера и исполнителя главной роли Константина Хабенского, Польшу принципиально выбрали местом премьеры, так как именно на этой земле разворачивались события, о которых повествует кинокартина, сообщает РИА Новости.

Фильм рассказывает о том, как в 1943 году узники лагеря "Собибор" во главе с лейтенантом Красной Армии Александром Печерским поднимают восстание — единственное успешное восстание в нацистском лагере смерти.

Задача кино — через событие показать характер человека, говорит режиссер.

"Любая тема, если она касается людей, она деликатна. Все остальное это "широкие мазки", но мне казалось, что на пике человеческого существования, человек проявляется максимально. Он максимально прозрачен. И эта история дает все возможности чтобы изучить и попытаться показать людей", — сказал Хабенский. 

Константин Хабенский
© Sputnik / Екатерина Чеснокова
Лучшие роли Константина Хабенского

Премьера фильма в Европе продемонстрирует одинаковое отношение жителей разных стран к трагической, но наполненной героизмом истории восстания в Собиборе, уверен режиссер.

"Мы совершим премьерное турне по Европе, и я очень надеюсь, что одинаковая неравнодушная реакция будет во всех странах и городах. Я отталкиваюсь от себя. Если меня эта история и фильм волнуют, значит, наверное, они могут взволновать и других людей", — отметил Хабенский.

Для первого российского показа картины 24 апреля выбрали родной город главного героя фильма Александра Печерского — Ростов-на-Дону. Затем, 25 апреля, состоялся премьерный показ в Москве, а 27 апреля он пройдет в Санкт-Петербурге. В большой прокат картина выйдет 3 мая. Тогда и состоится премьера фильма "Собибор" в Молдове.

Фильм "Собибор" выходит при информационной поддержке МИА "Россия сегодня". МИА "Россия сегодня" — международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. МИА "Россия сегодня" представляет линейку информационных ресурсов агентства: РИА Новости, Р-Спорт, РИА Недвижимость, Прайм, РИА Рейтинг, ИноСМИ. За рубежом медиагруппа представлена международным новостным агентством и радио Sputnik.

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Теги:
собибобр, сюжет, восстание, режиссер, кино, лагерь, Константин Хабенский, Молдова Кишинев, Москва, Россия, Культура и искусство


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