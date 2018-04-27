Пойсик: хочется уже чтобы "Кража века" стала прошлым

Экономический эксперт рассказал о странах, справившихся с коррупцией и о том, сможет ли Молдова пойти по их пути.

В мире существует три страны, которые по мнению экономиста Михаила Пойсика, успешно справились с такой проблемой как коррупция. Об этом экономический эксперт рассказал в эфире радиостудии Sputnik Молдова.

"Сингапур, Израиль и Швейцария — это страны, которые небольшие, и которые справились с проблемой коррупции. При том они абсолютно разные, по государственному устройству, и многим другим факторам. Но это — страны успешные. Производящие наукоемкую продукцию", — сказал экономист.

Пример "Кражи века" показателен, продолжает эксперт. Пойсик утверждает, что в этом скандально известном преступлении, правосудие действует избирательно и виновные остаются вне интересов следствия.

"Я понимаю — денег до сих пор не нашли. Но почему виновные гуляют, о их грехах забыли, а все решили сбросить на Шора? Многие пытаются перевести на него "стрелки", — сказал Пойсик.

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По мнению многих экспертов, эта тема должна уйти из истории Молдовы. Ее нужно закрыто по-справедливому, а не сбрасывая все на одни плечи. Так начнется возрождение страны — нашей Молдовы.