14:08 28 Апреля 2018
Молдова
rumdro
Кишинёв+ 19°C
Прямой эфир
Поиск
Денис Старуш
© Sputnik / Miroslav Rotari

Старуш: так можно получить компенсацию, если авиарейс задерживается

Сказано в эфире
Получить короткую ссылку
101 0 0

Глава Центра по защите прав потребителей Денис Старуш рассказал в эфире радиостудии Sputnik Молдова о том, куда обратиться и на что может рассчитывать пассажир, если рейс задерживается.

Проблема задержки или отмены рейсов, наверняка, знакома почти каждому пассажиру. Особенно неприятной такая ситуация является для тех, кто летит стыковочным рейсом. Им особенно важно прибыть в пересадочный аэропорт вовремя.

Что в такой ситуации делать пассажиру? Смириться с опозданием, или требовать от компании компенсации или замены рейса? Об этом в эфире радиостудии Sputnik Молдова рассказал глава Центра по защите прав потребителей Денис Старуш.

"Такие ситуации случаются очень часто у нас в Молдове. Очень много жалоб по этому поводу. Авиакомпании обязаны за две недели предупредить, что рейс отменяется или будет перенесен. В случае, если этого не делают заранее, тут предусмотрены штрафные санкции. Каждому пассажиру должны будут выплатить по 200 евро, если перелет до 5 000 километров, 400 — до 7 000 километров"

По словам собеседника, если причиной задержки являются погодные условия, то компенсация не предусмотрена.

"Если задержка из-за погоды, и длится дольше двух часов, то авиакомпания должны предоставить пассажирам воду и еду. То есть сделать их ожидание комфортным. В случае пересадочных рейсов, компания должна гарантировать перелет с пересадкой на следующий день", — заключил Денис Старуш.

По теме

Несколько рейсов в аэропорту Кишинева отменены: какова причина
В аэропорту Кишинева задержаны 4 рейса и еще 2 аннулированы
Теги:
отмена авиарейсов, авиакомпании, права потребителей, авиаперелеты, компенсации, Денис Старуш, Москва, Молдова, Россия, Кишинев, Общество


Правила пользованияКомментарии

Главные темы

Орбита Sputnik

  • Молоко в стакане, архивное фото
    Молочные реки

    Минск и Москва планируют создать единую компанию-трейдера, которая будет поставлять белорусскую молочку и следить за ее качеством и ценой.

  • Сотрудник итальянской службы полиции
    Держи вора!

    По обвинению в краже итальянские полицейские в городе Галларате задержали трех человек, один из которых 47-летний выходец из Грузии.

  • Репетиция парада ко Дню Победы в ВОВ
    Репетиция в унисон

    На набережной Сухума прошла совместная репетиция парада ко Дню Победы абхазских и российских военнослужащих.

  • Арестованный в наручниках
    На берег турецкий

    Объявленный в розыск Анкарой гражданин Турции, считающийся одним из лидеров ячейки течения Фетуллаха Гюлена в Батуми, доставлен из Баку в Стамбул.

  • Никол Пашинян и Валерий Осипян
    Сила слова

    Власти Армении не планируют силовых действий против демонстрантов, пока акции протеста носят мирный характер, заявил Минюст республики.

  • Пассажиры в аэропорту
    Буйный пассажир

    Возвращавшийся со свадьбы астанчанин пнул и оскорбил полицейского и его напарников в аэропорту Алматы. Что грозит дебоширу?

  • Подготовка к сбору урожая картофеля. Архивное фото
    Посевные миллионы

    Международный фонд сельскохозяйственного развития (МФСР) предоставит Кыргызстану свыше 25 миллионов долларов в виде кредита и гранта.

  • Акция Георгиевская ленточка, архивное фото
    Символ Победы

    В Душанбе стартовала акция "Георгиевская ленточка" – в этом году она проходит в 85 регионах России и в более чем 70 странах мира.

  • Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
    Турецкий гость

    Политолог рассказал, какие задачи ставит перед собой президент Турции Тайип Реджеп Эрдоган во время визита в Узбекистан, который начнется завтра.

Колумнисты

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Снимок острова Гуам из космоса
Земля в иллюминаторе: как выглядит Крымский мост из космоса
Задержание боевиков, планировавших теракты в Москве
Опубликованы кадры задержания боевиков, планировавших теракты в Москве
Сколько лет флоту коммерческих самолетов ЕС
На чем летают в Евросоюзе

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться