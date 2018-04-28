Старуш: так можно получить компенсацию, если авиарейс задерживается

Проблема задержки или отмены рейсов, наверняка, знакома почти каждому пассажиру. Особенно неприятной такая ситуация является для тех, кто летит стыковочным рейсом. Им особенно важно прибыть в пересадочный аэропорт вовремя.
Что в такой ситуации делать пассажиру? Смириться с опозданием, или требовать от компании компенсации или замены рейса? Об этом в эфире радиостудии Sputnik Молдова рассказал глава Центра по защите прав потребителей Денис Старуш.
"Такие ситуации случаются очень часто у нас в Молдове. Очень много жалоб по этому поводу. Авиакомпании обязаны за две недели предупредить, что рейс отменяется или будет перенесен. В случае, если этого не делают заранее, тут предусмотрены штрафные санкции. Каждому пассажиру должны будут выплатить по 200 евро, если перелет до 5 000 километров, 400 — до 7 000 километров"
По словам собеседника, если причиной задержки являются погодные условия, то компенсация не предусмотрена.
"Если задержка из-за погоды, и длится дольше двух часов, то авиакомпания должны предоставить пассажирам воду и еду. То есть сделать их ожидание комфортным. В случае пересадочных рейсов, компания должна гарантировать перелет с пересадкой на следующий день", — заключил Денис Старуш.