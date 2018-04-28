Болокан: у граждан Молдовы есть способ сильно сэкономить на турпутевке

Эксперт в области туризма Анна Болокан рассказала в эфире радиостудии Sputnik Молдова о том, почему стоит планировать путешествие заранее.

Летний отдых, как правило, многие начинают планировать еще с зимы. Так, забронировав путевку заранее, можно изрядно сэкономить. Однако не все могут загодя определить период своего отпуска и предпочитают ждать горящих предложений летом.

Эксперт в области туризма Анна Болокан рассказала в эфире радиостудии Sputnik Молдова о том, что лучше — раннее бронирование или горящие туры?

"Если есть возможность определить заранее период отдыха, то бронировать нужно уже с ноября-декабря предыдущего года. Европейцы вообще планируют отдых с июля-августа уже на следующий год. А иностранцы, посещающие Молдову, вообще запрашивают цены на один-два года вперед. На примере Турции, в этом году уже не будет таких цен, которые были в декабре, даже по каким-то горящим путевкам", — отметила Анна Болокан.

По ее словам, горящие туры подходят далеко не всем.

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"Очень редко, когда горящие туры выходят дешевле, чем раннее бронирование. Информация о таких турах появляется буквально за пару дней до вылета, поэтому это подходит тем, кто располагает свободным временем и не привязан к работе. Бронируя билеты заранее, вы можете быть уверены, что по крайней мере не переплатите", — заключила собеседница.