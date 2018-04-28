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Екатерина Дидык
© Sputnik / Rodion Proca

Дидык: эти продукты не стоит приобретать в молдавских в супермаркетах

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Нутрициолог Екатерина Дидык рассказала в эфире радиостудии Sputnik Молдова о том, какие псевдополезные продукты стоит избегать в магазинах.

Все больше продуктов можно увидеть на полках супермаркетов с кричащими надписями "fitness", "без глютена", "без сахара". Особенно привлекает такая еда желающих похудеть. Однако, диетический на первый взгляд продукт, зачастую, может принести больше вреда, чем пользы.

О том, какие псевдополезные продукты стоит исключить из своего рациона в эфире радиостудии Sputnik Молдова рассказала нутрициолог Екатерина Дидык.

"Правда заключается в том, что очень часто такие продукты вообще не являются диетическими. Не буду, конечно, клеймить все продукты, так как есть очень хорошие фруктовые батончики, правильно высушенные фрукты, которыми можно перекусывать. Но, когда мы покупаем "фитнес" хлопья, следует обратить внимание на состав, в котором наверняка будет порядка 70 грамм углеводов, которые потом еще долго придется отрабатывать на тренировке", — заявила Дидык.

По словам специалиста, видя такие надписи, обязательно необходимо посмотреть на состав продукта, указанный на упаковке или этикетке. Дидык подчеркнула: продукт не должен быть обезжиренным, а во-вторых, количество углеводов должно быть сбалансированным. Очень часто эмульгаторы, стабилизаторы присутствуют в таких продуктах. Их тоже следует избегать.

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Теги:
опасные продукты, диета, продукты питания, диетолог, Екатерина Дидык, Молдова, Кишинев, Медицина и здоровье


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