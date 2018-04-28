Ковалева: когда стрессы на работе - норма, лучше уволиться

Психолог Елена Ковалева рассказала в эфире радиостудии Sputnik Молдова о том, как бороться со стрессом и стоит ли бросать работу, которая к нему приводит.

Стресс является неотъемлемой частью жизни практически каждого современного человека. И, как правило, чаще всего он испытывает его на работе.

Можно ли считать постоянное напряжение на работе нормальным, или это является поводом сменить профессию? Ответ на этот вопрос в эфире радиостудии Sputnik Молдова дала психолог Елена Ковалева.

"Вообще нужно понимать, что такое стресс. Это не страшно, если он преодолевается. Если же нет, то он начинает разрушать организм человека. Чем дольше мы находится в стрессовом состоянии, тем хуже это сказывается. Сначала это просто негативные эмоции, раздражение, потом это переходит на физиологию, приводит к усталости. Я не думаю, что стоит сразу бросать профессию. Нужно подумать о своих способностях, может быть их можно развить в этом направлении, и тогда работа будет даваться легче. С другой стороны, может быть нужно сделать какой-то отдых и взять несколько выходных", — отметила собеседница.

О том, как бороться со стрессом доктор психологии Елена Ковалева рассказала в эфире радиостудии Sputnik Молдова.