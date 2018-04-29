Продюсер: Молдова всегда готова провести у себя Евровидение

В этом году на международном песенном состязании "Евровидение" республику представит группа DoReDoS. В случае, если они одержат победу, в следующем году участников конкурса будет принимать Молдова.

Музыкальный продюсер Митя Эффтэрман в эфире радиостудии Sputnik Молдова выразил мнение, что наша страна всегда готова принять гостей.

"Если бы они заняли первое место, то в Вадул-луй-Водах мы бы приняли гостей", — заявил Эффтерман.

С его мнением также согласилась собеседница радиостудии Sputnik Молдова — представитель Всемирной Ассоциации Исполнительских Искусств в Молдове Виктория Лукьянова.

"К нам в Молдову всегда хотят приехать. Все, с кем мы встречаемся на конкурсах, всегда говорят о том, как хорошо их принимали в Молдове. У всех очень хорошее впечатление о нашей стране. Поэтому, если надо будет провести Евровидение, мы всех примем", — отметила Лукьянова.