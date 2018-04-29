Семенова: вот, зачем туристы едут в Гагаузию

Начальник управления культуры и туризма Гагаузии Марина Семенова рассказала в эфире радиостудии Sputnik Молдова о том, что привлекает туристов в регион.

Гагаузская кухня, вино и достопримечательности — вот, зачем туристы едут в Гагаузию, считает начальник управления культуры и туризма Гагаузии Марина Семенова.

"Этнотуризм сейчас очень модный вид туризма. Иностранцы с удовольствием едут знакомиться с нашей культурой, бытом, и, особенно, гагаузской кухней. У нас есть и винодельческие, и этно-подворья. Вообще, туристы едут посмотреть на всю Гагаузию, попробовать наше вино и еду. Также очень нравится иностранцам наши мельницы, которые до сих пор работают", — отметила собеседница.

По ее словам, особенно привлекательной является возможность не просто посмотреть достопримечательности, но и побывать на мастер-классах по виноделию, ковроткачеству и других.