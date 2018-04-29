Соснов: для чего Эрдогану досрочные выборы

Эксперт РИСИ комментирует решение президента Турции провести парламентские и президентские выборы в стране на год раньше.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял решение провести парламентские и президентские выборы в стране 24 июня 2018 года, то есть на год раньше, чем намечалось. По его словам, это связано с необходимостью скорейшего перехода на президентскую систему правления. Парламент Турции позже одобрил соответствующий законопроект.

Эрдоган не уверен, что его высокие нынче рейтинги сохранятся длительное время — такого мнения придерживается эксперт РИСИ, востоковед Георгий Соснов.

"Партия Эрдогана, согласно опросам, на данный момент может рассчитывать лишь на 40% голосов, а в альянсе с националистами еле дотягивает до 50%. Чтобы занять президентское кресло в первом туре, кандидат должен набрать 50% голосов плюс один", — сказал Соснов.

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Практически сразу же после изменения сроков выборов, мониторинговый комитет ПАСЕ рекомендовал Турции перенести досрочные президентские и парламентские выборы в стране. В заявлении организации сказано, что "комитет по мониторингу выражает глубокую обеспокоенность в связи с объявлением 18 апреля 2018 года о проведении досрочных президентских и парламентских выборов в Турции 24 июня 2018 года, на полтора года раньше запланированного срока".

Соснов в свою очередь утверждает, что Эрдоган уверенно движется в сторону еще большего укрепления личной власти.

"В парламенте у партии Эрдогана вместе с националистами есть твердое арифметическое большинство. Но что стоит за этой арифметикой — пока не совсем понятно. Для оппозиции прения в парламенте — это последний и решительный бой, так как если выборы пройдут через два месяца, Р.Т.Эрдоган почти наверняка станет президентом и утвердит свою и так фактически неограниченную власть", — резюмировал эксперт.