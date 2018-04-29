Слуцкая: в будущем татуировки помогут диагностировать и лечить

Татуировка давно уже не является культурно-клановой особенностью моряков, солдат и бывших "обитателей тюрьмы". В наша время художественную татуировку делает себе чуть не половина молодых людей — это считается модным, прогрессивным и безопасным.

© Sputnik / Илья Питалев Искусство через боль: особенности молдавских татуировок

Однако татуировка может быть и по-настоящему полезной, по крайней мере в будущем. Ученые сразу из нескольких университетов мира разрабатывают нано-чернила, которые, после нанесения ими татуировки, помогут диагностировать нарушения в организме и контролировать уровень сахара в крови.

Эту новость комментирует тату-мастер Анастасия Слуцкая.

"Если будущее татуировки будет за разработкой нано-чернил, то я только "за". Ведь когда человек по каким-либо косвенным признакам вроде шелушений или выпадений волос определяет у себя недостаток витаминов, то за него нано-чернила это сделают лучше. Это будет замечательно. А для людей с сахарным диабетом это просто необходимо — тебе один раз сделали татуировку и не нужно ежедневных манипуляций с глюкометром", — сказала эксперт.

Ученые считают эту технологию весьма перспективной и в ближайшее время обещают провести испытания на животных, а затем и на людях.