Старуш: потребитель всегда может вернуть деньги за не понравившийся товар

Глава Центра по защите прав потребителей Денис Старуш рассказал в эфире радиостудии Sputnik Молдова о том, как вернуть деньги за не понравившийся или испорченный товар.

Бытовая техника, продукты питания, электроприборы — наверняка, практически каждый потребитель сталкивался с проблемой, когда по той или иной причине хотел вернуть товар продавцу, а тот отказывался его принимать и возвращать деньги.

В большинстве случаев расстроенный покупатель просто смиряется с отказом. В то время, как по закону потребитель имеет право вернуть деньги за любой товар. Об этом в эфире радиостудии Sputnik Молдова заявил глава Центра по защите прав потребителей Денис Старуш.

"Конечно, в первую очередь потребитель хочет вернуть деньги за товар. Закон предоставляет эту возможность. Магазины сейчас очень быстро отзываются на такие жалобы. Им не выгодно отказывать покупателю, купившему товар на 40-50 леев, из-за которых может быть проведена проверка всего магазина. А в большом магазине всегда найдутся какие-то нарушения. Им выгоднее просто возместить покупателю ущерб, поэтому деньги всегда возвращают", — отметил собеседник.

По его словам, гораздо сложнее вернуть деньги при покупке дорогостоящих товаров

"Что касается дорогих товаров, то сразу появляются какие-то подвохи и отказы. Продавец придумывает любую причину, чтобы не возвращать потребителю деньги. В таких случаях должна быть проведена независимая экспертиза, и не в коем случае не их сервисная. Она должна проводится в течении 14 дней, если этого не произошло, мы можем требовать возврат денег ", — резюмировал эксперт.