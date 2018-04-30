Болокан: если путешествие сорвалось, деньги за тур всегда можно вернуть

Эксперт в области туризма Анна Болокан рассказала в эфире радиостудии Sputnik Молдова о том, как вернуть деньги за оплаченный заранее тур, если поездка отменилось.

Раннее бронирование является хорошим способом сэкономить на путешествии, однако, многие боятся прибегать к такому способу, так как уверены, что в случае, если поездка сорвется, деньги назад не вернуть.

Так ли это, и на что в данном случае может рассчитывать турист в эфире радиостудии Sputnik Молдова рассказала эксперт по туризму Анна Болокан.

"На самом деле, эти риски не так велики, как их представляют туристы. Компании предлагают такие скидки на раннем бронировании для того, чтобы еще до начала сезона собрать уже определенную сумму. Но, везде работают люди, и если есть какие-то весомые причины, будь то работа, проблема со здоровьем, или просто смена планов, то все можно будет перенести или аннулировать. Деньги обычно возвращаются, но только если делается это заранее. Если вы отменили поездку за две недели, или хотя бы десять дней, то деньги вернут. Возможно, какой-то небольшой процент компания и не сможет вернуть, так как деньги уже потрачены, но в основном возвращается почти вся сумма", — отметила Анна Болокан.

Собеседница также отметила, что рассчитывать на возврат денег, если бронь была осуществлена через интернет не стоит.

"Бронируя поездки в интернете, стоит понимать, что существует очень много фейковых сайтов, которые просто собирают деньги. Так, когда возникает проблема, если все делалось через агентство, то есть к кому обратиться. Если все делалось через интернет, то, как правило, на звонки там не отвечают, на сообщения тоже, и турист вынужден переплачивать и идти в другой отель", — заключила эксперт.