Воробьева: слова Макрона часто расходятся с реальными делами

Франция в наше время все чаще кажется государством с растущей сферой политического влияния, и даже как политический лидер Евросоюза. Причина этого — личные качества и стиль правления президента страны Эмманюэля Макрона, в этом уверена эксперт РИСИ Людмила Воробьева.
"Символом Франции является галльский петух-забияка с красивым ярким оперением. Действия Макрона на внешнеполитической сцене порой вписываются в этот образ. Он любит символические жесты, помпезные инсценировки, произносит красивые пафосные речи, которые имеют международный политический резонанс, он представляет себя проводником прогресса, считает, что обновление Франции — оборотная сторона его политики на европейском направлении, его политики реформ", — сказала Воробьева.
Эксперт уверена, что Макрон "как никто из лидеров Евросоюза следует в фарватере политики Вашингтона". При этом высказывания Макрона часто расходятся с реальными делами.
"Если в нескольких словах охарактеризовать политический стиль французского президента, то это акционизм и оппортунизм. Его акционизм безудержный: он бросается в глаза на всех международных мероприятиях, совершает многочисленные поездки по миру. Он делает заявления, порой противоречивые, порой шокирующие. Он хочет быть медиатором при решении разного рода конфликтных ситуаций в мире, в частности, на Ближнем Востоке", — отметила политолог.