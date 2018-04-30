Воробьева: слова Макрона часто расходятся с реальными делами

Эксперт РИСИ говорит о стиле правления президента Франции и о том, что он ведет страну в фарватере политики Вашингтона.

Франция в наше время все чаще кажется государством с растущей сферой политического влияния, и даже как политический лидер Евросоюза. Причина этого — личные качества и стиль правления президента страны Эмманюэля Макрона, в этом уверена эксперт РИСИ Людмила Воробьева.

"Символом Франции является галльский петух-забияка с красивым ярким оперением. Действия Макрона на внешнеполитической сцене порой вписываются в этот образ. Он любит символические жесты, помпезные инсценировки, произносит красивые пафосные речи, которые имеют международный политический резонанс, он представляет себя проводником прогресса, считает, что обновление Франции — оборотная сторона его политики на европейском направлении, его политики реформ", — сказала Воробьева.

© AFP 2018 / TOBIAS SCHWARZ Ангела Меркель поставила Эммануэля Макрона в неудобное положение

Эксперт уверена, что Макрон "как никто из лидеров Евросоюза следует в фарватере политики Вашингтона". При этом высказывания Макрона часто расходятся с реальными делами.

"Если в нескольких словах охарактеризовать политический стиль французского президента, то это акционизм и оппортунизм. Его акционизм безудержный: он бросается в глаза на всех международных мероприятиях, совершает многочисленные поездки по миру. Он делает заявления, порой противоречивые, порой шокирующие. Он хочет быть медиатором при решении разного рода конфликтных ситуаций в мире, в частности, на Ближнем Востоке", — отметила политолог.