Гараганов: что такое критическое мышление и в чем его польза

Клинический психолог Артур Гараганов рассказывает о том, для чего нужно критическое мышление.

Эмоциональный интеллект —способность человека распознавать эмоции, понимать намерения, мотивацию и желания других людей, а также способность управлять своими эмоциями в целях решения практических задач, не всегда в наше бурное время способен помочь сохранить психологическое спокойствие. Об этом в эфире радио Sputnik говорит клинический психолог Артур Гараганов.

"Сегодня часто говорят о критическом мышлении, но в рамках эмоционального интеллекта. Очень часто люди попадают на эмоциональную волну, которая выбивает их из обыденного ритма, с которой очень сложно справиться, и здесь на помощь приходит то самое критичное восприятие себя и событий", — сказал психолог.

Критическое мышление это именно то, что может помочь справиться с ситуацией.

"Это понимание того, что на ситуацию можно посмотреть со стороны. Дать себе возможность остыть, дать возможность эмоциям погаснуть и только после этого уже можно анализировать и раскладывать ситуацию", — объяснил эксперт.

Вместе с тем психолог отмечает, что навыки критического мышление необходимо в себе развивать.

"Лучше всего эти навыки формируются с помощью специальных упражнений, эти упражнения можно взять из теории эмоционального интеллекта, а можно их освоить самостоятельно, практиковать выход, когда мы смотрим на ситуацию не ассоциировано, не своими глазами, а находясь на определенной дистанции. Такая дистанция позволит человеку увидеть ситуацию с другого ракурса", — резюмировал Гараганов.