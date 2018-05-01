Шатров: Нобелевская премия мира дискредитирована

Политолог комментирует мнение американского сенатора о том, что Дональд Трамп достоин Нобелевской премии мира.

Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм считает, что президенту США Дональду Трампу стоит дать Нобелевскую премию мира в случае урегулирования ситуации на Корейском полуострове, сообщает РИА Новости.

"Дональд Трамп убедил КНДР, Китай, что он серьезен в отношении перемен. Мы еще не достигли этого, но если это случится, то президент Трамп заслуживает Нобелевской премии мира", — отметил сенатор.

Политолог, заместитель директора Национального института развития современной идеологии Игорь Шатров, комментирует в эфире радио Sputnik смелое предложение американского сенатора.

"В недавней американской истории уже есть один президент, который получил Нобелевскую премию мира, не за дела, а за намерения, за обещания. Уже все забыли за что. Действительно — ни за что. За усилия, по укреплению международной дипломатии и сотрудничества между народами. А через некоторое время началась война, которая уничтожила целую страну — я имею в виду Ливию", — напомнил эксперт.

С тех пор, утверждает политолог, эта награда дискредитирована.

"Вручение Обаме Нобелевской премии дискредитировало эту награду. И ничего удивительного, что у поклонников и сторонников Дональда Трампа есть желание выдвинуть его. Все может быть. Может быть даже и получит", — резюмировал Шатров.