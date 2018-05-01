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Леонтий Букштейн
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Букштейн: соцсети провоцируют страх и агрессию

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Шеф-редактор интернет-портала "Мобильные телекоммуникации" Леонтий Букштейн рассказал о том, как защитить себя и окружающих от неприятной или провоцирующей информации в социальных сетях.

Соцсети — это безграничный океан, где мгновенно распространяется любой, даже незначительный, информационный вброс. Как при встрече с такой информацией сохранять спокойствие? По словам Леонтия Букштейна, главное понимать, что виртуальное пространство — это нереальная жизнь, а эмоции в социальных сетях совершенно другие.

"Мы не умеем распознавать истинную структуру эмоционального посыла через социальные сети. Мы догадываемся, мы проецируем свое внимание туда, но мы не можем со стопроцентной уверенностью сказать, что же хочет передать автор", — отметил собеседник, добавив, что встречаясь с какой-то неприятной информацией или фотографией, у человека срабатывает инстинктивная реакция, которая дальше может привести к весьма неприятным последствиям.

Если информация в соцсети ассоциируется с тревогой, говорит собеседник радио Sputnik, то следующим этапом развития этого состояния может стать страх или агрессия.

"Нам не комфортно находиться в тревожном состоянии, и мы его должны сбросить. Физиология человека такова, что мы сбрасываем или разозлившись на кого-то, или наоборот, уйдя в себя и начав депрессировать. Но нам ни то ни другое не нравится, поэтому мы стараемся перебросить это состояние дальше и рассказать другим людям в социальных сетях о каком-то событии. Таким образом происходит переброс", — добавил он.

Главное, отметил эксперт, не быть активным участником распространения этой информации. 

Девушка с мобильником
© Sputnik / Denis Aslanov
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"Важно сохранять себя в информационно-безопасном пространстве, понимать, что внутрь себя и внутрь своего эмоционального поля не надо впускать виртуальную реальность", — заключил Леонтий Букштейн.

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Теги:
последствия, агрессия, соцсети, Леонтий Букштейн


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