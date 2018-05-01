Пшеничников: встреча с Ким Чен Ыном спасет реноме Трампа

Переговоры с северокорейским лидером крайне важны для американского президента, поскольку станут для него выходом из тупика, в который он сам себя загнал, считает эксперт Российского института стратегических исследований Игорь Пшеничников.

Ранее, президент США Дональд Трамп заявил, что может встретиться с северокорейским лидером Ким Чен Ыном в так называемом "Доме мира" в демилитаризованной зоне Пханмунджом на границе КНДР и Южной Кореи.

На вопрос, действительно ли состоится саммит, Трамп ответил: "Да, я думаю, что саммит состоится". При этом он повторил, что уйдет с переговоров, если они пойдут не так, как хотелось.

© REUTERS / KCNA Ким Чен Ын хочет приручить "маразматика" Трампа

"США никогда не были ближе к тому, чтобы сделать что-то по корейскому полуострову", — добавил Трамп, которого цитирует РИА Новости.

Комментируя в эфире радио Sputnik возможную встречу двух лидеров, эксперт Российского института стратегических исследований Игорь Пшеничников отметил, что она больше нужна американскому президенту, чем Ким Чен Ыну, потому что является выходом для Трампа из той тупиковой ситуации, в которую он сам себя загнал в отношении Северной Кореи.

"Те заявления, которые он делал — это заявления, после которых начинается война. Понятно, что начинать войну никто не хочет, и не думаю, что Трамп может ударить по Северной Корее, потому что это будет означать уничтожение и Северной и Южной Кореи. Он же понимает, что нагнетая ситуацию и сдуваясь, как пузырь, он теряет свое лицо. В данном случае Ким Чен Ын спасает реноме Трампа, и эти переговоры скорее нужны Трампу, чем Ким Чен Ыну", — подчеркнул эксперт.

Игорь Пшеничников считает, что переговоры между Трампом и Ким Чен Ыном все же состояться, потому что "они очень выгодны Трампу, они спасают его лицо и позволяют относительно без потерь выйти из той сложной ситуации, тупика, в который Трамп сам себя загнал".