Холодков: зачем Турция вывезла золото из США

Центральный банк Турции вывел из Федеральной резервной системы США свой золотой резерв.

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Это следует из годового отчета банка, опубликованного на официальном сайте организации, сообщает РИА Новости.

На конец 2016 года золотой запас ЦБ Турции, хранившийся в ФРС США, составил 28,689 тонны, тогда как на конец 2017-го в соответствующей графе стоит прочерк.

Политолог-международник, эксперт РИСИ Вячеслав Холодков говорит о причинах выведения из Федеральной резервной системы США золотого резерва Турции.

"Большая часть комментариев в СМИ объясняют решение Центробанка Турции политическими причинами. В первую очередь осложнением политических отношений между Турцией и США. В связи с событиями в Сирии, в первую очередь", — сказал Холодков.

Однако эксперт утверждает, что истинные причины действий турецкого Центробанка — экономические, а политические — второстепенны.

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"Дело в том, что экономика США развивается крайне неровно, и в ней наметились очень опасные тенденции. Быстрыми темпами растёт государственный долг: он составляет уже 110% ВВП или 21 триллион долларов. Резко растёт дефицит госбюджета, считается, что к 2020 году он составит триллион долларов ежегодно. Причём, налоговая реформа, одобренная Конгрессом, в ближайшие годы только увеличит этот дефицит. Другие финансовые показатели также говорят о том, что США вступили в опасный период. Кроме того, на решение ЦБ Турции оказала влияние и личность Трампа, предпринимающего очень резкие и недостаточно продуманные шаги в экономике", — объяснил эксперт.