Холодков: зачем Турция вывезла золото из США

Центральный банк Турции вывел из Федеральной резервной системы США свой золотой резерв.
Это следует из годового отчета банка, опубликованного на официальном сайте организации, сообщает РИА Новости.
На конец 2016 года золотой запас ЦБ Турции, хранившийся в ФРС США, составил 28,689 тонны, тогда как на конец 2017-го в соответствующей графе стоит прочерк.
Политолог-международник, эксперт РИСИ Вячеслав Холодков говорит о причинах выведения из Федеральной резервной системы США золотого резерва Турции.
"Большая часть комментариев в СМИ объясняют решение Центробанка Турции политическими причинами. В первую очередь осложнением политических отношений между Турцией и США. В связи с событиями в Сирии, в первую очередь", — сказал Холодков.
Однако эксперт утверждает, что истинные причины действий турецкого Центробанка — экономические, а политические — второстепенны.
"Дело в том, что экономика США развивается крайне неровно, и в ней наметились очень опасные тенденции. Быстрыми темпами растёт государственный долг: он составляет уже 110% ВВП или 21 триллион долларов. Резко растёт дефицит госбюджета, считается, что к 2020 году он составит триллион долларов ежегодно. Причём, налоговая реформа, одобренная Конгрессом, в ближайшие годы только увеличит этот дефицит. Другие финансовые показатели также говорят о том, что США вступили в опасный период. Кроме того, на решение ЦБ Турции оказала влияние и личность Трампа, предпринимающего очень резкие и недостаточно продуманные шаги в экономике", — объяснил эксперт.