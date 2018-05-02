Сырбу: депутатам нужна справка о безупречной репутации, но не от психиатра

Депутат парламента Сергей Сырбу рассказал в эфире радиостудии Sputnik Молдова о том, какую информацию будет содержать сертификат о неподкупности госчиновников и почему депутатам не обязательно проходить медосмотр.

Согласно поправкам в Закон о неподкупности, которые были приняты в окончательном чтении 26 апреля, каждый член правительства или парламента обязан предоставить сертификат о неподкупности. Этот документ будет содержать информацию о конфискованном имуществе, конфликте интересов, запрещенной несовместимости, нарушенных ограничениях и действующих запретах на занятие государственной должности.

По словам собеседника радиостудии Sputnik Молдова, перед парламентскими выборами все кандидаты в депутаты успеют оформить необходимый документ, несмотря на значительное количество просителей.

"Мы прогнозировали, что на местных выборах теоретически может быть более 68 тысяч кандидатов, это является проблемой. Поэтому мы отредактировали проект. Сертификат будет действовать три месяца. То есть его можно будет запросить задолго до выборов", — отметил Сергей Сырбу, добавив, что выдачей документа будут заниматься более 45 ответственных госструктур.

Тем не менее, депутат уверен, что документ будет абсолютно объективным, поскольку будут содержать информацию по четко установленным критериям.

"Они будут очень объективны. Потому что мы в законе прописали, какая информация должна там содержаться. А информация будет очень четкой. Эти справки не должны препятствовать кандидатам в праве быть избранным. Это больше для транспарентности, но не для усложнения процедуры избрания", — подчеркнул автор законопроекта.

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В то же время, Сырбу добавил, что кандидатам в депутаты не надо предоставлять справку о состоянии здоровья, которая, среди прочих, предусматривает обязательное заключение от врача-психиатра. По его словам, предложение об обязательном прохождение медосмотра будущими депутатами им было озвучено, но не поддержано коллегами.