Реницэ: готов ли Кишинев к свободам и "порокам" Амстердама

Аналитик и публицист говорит о том, стоит ли легализовать в столице Молдовы проституцию, игорные дома и легкие наркотики.

Время от времени в экспертной среде Молдовы и в СМИ муссируется тема превращения Кишинева в "южный Амстердам" — речь идет о легализации проституции, легких наркотиков, открытии многочисленных казино и игровых залов. Все это, по мнению некоторых экспертов, способно массово привлечь в страну иностранных туристов и вследствие этого наполнить казну валютой.

Готова ли страна и ее жители к таким шагам? Об этом в эфире радиостудии Sputnik Молдова говорит публицист и аналитик Валерий Реницэ.

"Недавно я спорил с журналистами по этому поводу. Они мне говорили — чтобы заработать, Кишиневу необходимо легализовать проституцию и открыть игорные дома. Я был против. Это быстрый способ. Одно из чудес. Кроме того, я не уверен, что это получится, а во-вторых — почему не учиться компьютерам", — сказал Реницэ.

Собеседник считает, что прогресс или изменения в законах должны происходить естественным путем, а не путем копирования социальных и политических моделей других стран.

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"Я против легализации проституции еще и потому, что мы не знаем, как это сделать. И мы наделаем большие глупости — сделаем все по-своему. Мы уже так построили демократию! Нужно естественно двигаться — и в демократии, и в сексуальных услугах, и во всем остальном. Потому что мы не знаем пределов", — сказал аналитик.