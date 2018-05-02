Кожокару: скоро станут известны реальные доходы таксистов

На введении новой системы оплаты услуг такси настаивает Государственная налоговая служба, которая обязала таксопарки не просто установить, а в полную силу использовать счетчики, а водителей выдавать чеки.
Почему за поездку в кишиневских такси придется платить больше>>>
В настоящий момент, по заверению ряда таксомоторных служб, проводится установка соответствующего оборудования. Изменения в пробном режиме будут введены с 15 мая, а с 1 июня все службы перейдут на новый расчет.
"Самый большой плюс этой инициативы в том, что наконец-то мы увидим реальные доходы служб такси и реальные доходы от этого вида бизнеса. На данный момент многие аспекты и отрасли, которые касаются автотранспорта, а именно пассажирские перевозки маршруток, междугородние пассажирские перевозки, грузоперевозки, таксомоторные перевозки немного покрыты тайной", — отметил Кожокару.
По словам собеседника, налоговое законодательство и налоговые службы не в состоянии отслеживать реальные потоки доходов и прибыли таксомоторных служб.
"Установка таксомоторных счетчиков и может быть в процессе эксплуатации и приборов навигации приведет к тому, что будет более четкий контроль и учет этого вида деятельности, что очень полезно для оздоровления экономики автомобильного транспорта страны", — резюмировал он.