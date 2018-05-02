Кожокару: скоро станут известны реальные доходы таксистов

Плата за проезд в такси по счетчику добавит прозрачности в работу таксомоторных служб, считает заместитель председателя Союза автоводителей Молдовы Олег Кожокару.

На введении новой системы оплаты услуг такси настаивает Государственная налоговая служба, которая обязала таксопарки не просто установить, а в полную силу использовать счетчики, а водителей выдавать чеки.

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В настоящий момент, по заверению ряда таксомоторных служб, проводится установка соответствующего оборудования. Изменения в пробном режиме будут введены с 15 мая, а с 1 июня все службы перейдут на новый расчет.

"Самый большой плюс этой инициативы в том, что наконец-то мы увидим реальные доходы служб такси и реальные доходы от этого вида бизнеса. На данный момент многие аспекты и отрасли, которые касаются автотранспорта, а именно пассажирские перевозки маршруток, междугородние пассажирские перевозки, грузоперевозки, таксомоторные перевозки немного покрыты тайной", — отметил Кожокару.

По словам собеседника, налоговое законодательство и налоговые службы не в состоянии отслеживать реальные потоки доходов и прибыли таксомоторных служб.

"Установка таксомоторных счетчиков и может быть в процессе эксплуатации и приборов навигации приведет к тому, что будет более четкий контроль и учет этого вида деятельности, что очень полезно для оздоровления экономики автомобильного транспорта страны", — резюмировал он.