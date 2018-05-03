Калестру: право на бесплатную медицину имеют и люди без полиса

Все больше жителей Молдовы понимают пользу страховой медицины, однако свои права знают далеко не все — об этом в эфире радиостудии Sputnik Молдова рассказала начальник отдела управления оценки и мониторинга Национальной компании медицинского страхования Диана Калестру.

"На сегодняшний день скорая догоспитальная медицинская помощь и первичная медицинская помощь распространяются и на застрахованных, и на незастрахованных лиц в том числе. Самое главное — незастрахованному лицу встать на учет у семейного врача, и тогда все консультации, а также параклинические исследования, будут проведены бесплатно", — сказала эксперт.

К сожалению, большинство граждан не информированы и не знают, что именно положено им — как застрахованным, так и не имеющим страховой полис.

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"Параклинические исследования — это анализ крови, УЗИ и прочие, самые распространенные исследования, все это бесплатно и для людей без полиса. Лучше всего зайти на сайт Национальной медицинской страховой компании www.cnam.md, там можно найти перечень всех параклинических исследований, которые делаются на уровне первичной медицины, на уровне специализированной амбулаторной медицины", — объяснила Калестру.

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Эксперт также отметила, что в случае, если гражданин оплатил какие-либо медицинские услуги, положенные ему бесплатно, все потраченные деньги в случае сохранения чеков ему обязаны вернуть.