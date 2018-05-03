Пойсик: рост экономики Молдовы обеспечен гастарбайтерами

Доктор экономики Михаил Пойсик рассказал в эфире радиостудии Sputnik Молдова о секретах неожиданного роста ВВП, который был зафиксирован в прошлом году.

Собеседник напомнил, что как министерство экономики Молдовы, так и международные структуры — МВФ и Всемирный банк, прогнозировали на 2017 год рост ВВП республики на уровне 3-3,5 процента. Но все они ошиблись.

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По словам эксперта, по результату года неожиданно ВВП оказался на уровне 4,5 процента. Впрочем, это не стало поводом для особого оптимизма. В 2017-м, увы, не случился рост производства товаров или услуг, и в Молдове не открыли полезных ископаемых. Отличились наши трудовые мигранты, обеспечившие невиданный с 2013 года рост денежных поступлений.

"В 2017 году также произошел большой рост — плюс 350 миллионов долларов. При официальных денежных поступлениях в 1 миллиард 200 миллионов долларов, их общий объем составил где-то около 2 миллиардов. Вот эти 350 миллионов долларов дали возможность закупить дополнительно импорт. На этот импорт были дополнительно накручены налоги — НДС на импорте составил более 1 миллиард 400 миллионов леев, это позволило собрать больше акцизов от импорта — тоже больше миллиарда", — отметил специалист.

Иными словами, дополнительные поступления из-за рубежа заставили быстрее крутиться механизм молдавской экономики. Что выразилось и в процентах, весьма неожиданных, отметил Михаил Пойсик. Прирост к ВВП обеспечили налоги, торговля и сельское хозяйство, благо год был урожайным.

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История роста молдавской экономики не является каким-то секретом, говорит собеседник. Все это мы уже проходили в 2013 году, который стал рекордным по перечислениям из-за рубежа. Тогда наши трудовые мигранты перечислили на родину 2 миллиарда 800 миллионов долларов.