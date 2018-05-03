Захаров: Германия не может защититься от санкционной политики США

Эксперт РИСИ рассказал о том, как Соединенные Штаты штрафуют не только свои, но и европейские банки, нарушающие режим американских санкций.

Частые и на первый взгляд плодотворные поездки лидеров зарубежных стран в Вашингтон не смогут заставить отказаться Трампа от ключевых пунктов его экономической программы в отношении других стран: такое мнение высказал эксперт РИСИ Павел Захаров.

© Sputnik / Екатерина Чеснокова "Уломать" Вашингтон: Евросоюз просит смягчить санкции против России

"Глава Белого дома будет продолжать реализовывать свою линию защиты национальных интересов США. Ни Макрон, ни Меркель не смогут убедить его отменить текущие санкции, хотя есть возможность, что им удастся добиться пересмотра потенциальных санкций в будущем. Например, не вносить в списки компании, которые имеют крупный объём бизнеса с европейскими странами", — сказал эксперт.

Западные страны, в первую очередь Германия, сейчас зависимы от США и их внешней политики, говорит аналитик.

"Дело в том, что немецкие компании и банки тесно связаны с финансовой системой США и постоянно вынуждены на нее оглядываться, поэтому Германии будет очень сложно придумать защитный механизм от санкционной политики Америки, ведь Соединенные Штаты штрафуют не только свои, но и европейские банки, нарушающие режим американских санкций", — объяснил Захаров.

Вместе с тем, эксперт отметил, что существуют большие перспективы сотрудничества Москвы и Берлина. Если в 2014 году наблюдался некий провал в ведении бизнеса с Германией в результате обострения отношений России с Западом, то в 2017 году объём торговли между двумя странами существенно возрос.