Евсеев: США задают тон в гонке вооружений, приближаясь к финансовому краху

Политолог Владимир Евсеев считает, что рост военных расходов в мире связан с политикой США, которые задают тон в гонке вооружений.

Ранее Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (СИПРИ) опубликовал данные, согласно которым расходы на вооружение и оборону ведущих стран мира за 2017 год выросли на 1,1%, составив 1 триллион 700 миллиардов долларов, отмечает ru.sputnik.md.

По подсчетам СИПРИ, военные расходы в целом составили 2,2% от мирового ВВП, что в среднем эквивалентно 230 долларам на человека.

© REUTERS / Umit Bektas "Горячие" деньги: эксперты заявили о росте военных расходов в мире

Страной с самыми высокими ежегодными военными расходами остаются США. Их часть в мировых расходах составила за прошедший год 35%. На втором месте Китай, на долю которого, по приблизительным оценкам СИПРИ, приходится 13%. С третьего на четвертое место опустилась Россия (3,8%), уступив место Саудовской Аравии (4%). Пятое место отдано Индии (3,7%). На всю эту пятерку приходится около 60 процентов от общих глобальных военных трат.

По мнению заместителя директора института стран СНГ, военного политолога Владимира Евсеева, повышение мировых расходов связано с тем, что США, пытаясь удержать свое военное лидерство, рассматривают возможность реализации весьма дорогостоящих программ, которые касаются сферы противоракетной обороны, возобновления строительства боевых надводных и подводных кораблей, модернизации военно-воздушных сил.

"С одной стороны, США тратят больше, чем раньше. С другой стороны, благодаря их дестабилизирующей роли на Ближнем и Среднем Востоке, благодаря обострению соглашений, например, с Ираном, Саудовская Аравия покупает все больше видов американских вооружений, поэтому оказалась на третьем месте. Мировой лидер фактически инициирует эту гонку вооружений и ведет к увеличению роста военных расходов", — отметил специалист.

По его словам, в этой ситуации важно то, что "США тратят денег больше, чем могут".

"Поэтому нарастает и государственный долг. Думаю, в какой-то перспективе этот долг их раздавит. США могут тратить денег столько, сколько хотят пока контролируют мировые деньги. Как только контроль над мировыми деньгами ослабнет, здесь, я думаю, постепенно Китай будет формировать независимую финансовую систему. В этих условиях США начнут сдуваться", — добавил военный эксперт.

Кто лоббирует покупку вооружений в США и должна ли Россия играть сдерживающую роль в гонке вооружений, об этом военный политолог Владимир Евсеев рассказал в эфире радио Sputnik.