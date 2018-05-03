18:48 03 Мая 2018
Молдова
rumdro
Кишинёв+ 28°C
Прямой эфир
Поиск
Владимир Евсеев
© Sputnik /

Евсеев: США задают тон в гонке вооружений, приближаясь к финансовому краху

Сказано в эфире
Получить короткую ссылку
24 0 0

Политолог Владимир Евсеев считает, что рост военных расходов в мире связан с политикой США, которые задают тон в гонке вооружений.

Ранее Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (СИПРИ) опубликовал данные, согласно которым расходы на вооружение и оборону ведущих стран мира за 2017 год выросли на 1,1%, составив 1 триллион 700 миллиардов долларов, отмечает ru.sputnik.md

По подсчетам СИПРИ, военные расходы в целом составили 2,2% от мирового ВВП, что в среднем эквивалентно 230 долларам на человека. 

Наращивание вооружений
© REUTERS / Umit Bektas
"Горячие" деньги: эксперты заявили о росте военных расходов в мире

Страной с самыми высокими ежегодными военными расходами остаются США. Их часть в мировых расходах составила за прошедший год 35%. На втором месте Китай, на долю которого, по приблизительным оценкам СИПРИ, приходится 13%. С третьего на четвертое место опустилась Россия (3,8%), уступив место Саудовской Аравии (4%). Пятое место отдано Индии (3,7%). На всю эту пятерку приходится около 60 процентов от общих глобальных военных трат.

По мнению заместителя директора института стран СНГ, военного политолога Владимира Евсеева, повышение мировых расходов связано с тем, что США, пытаясь удержать свое военное лидерство, рассматривают возможность реализации весьма дорогостоящих программ, которые касаются сферы противоракетной обороны, возобновления строительства боевых надводных и подводных кораблей, модернизации военно-воздушных сил.

"С одной стороны, США тратят больше, чем раньше. С другой стороны, благодаря их дестабилизирующей роли на Ближнем и Среднем Востоке, благодаря обострению соглашений, например, с Ираном, Саудовская Аравия покупает все больше видов американских вооружений, поэтому оказалась на третьем месте. Мировой лидер фактически инициирует эту гонку вооружений и ведет к увеличению роста военных расходов", — отметил специалист.

По его словам, в этой ситуации важно то, что "США тратят денег больше, чем могут".

"Поэтому нарастает и государственный долг. Думаю, в какой-то перспективе этот долг их раздавит. США могут тратить денег столько, сколько хотят пока контролируют мировые деньги. Как только контроль над мировыми деньгами ослабнет, здесь, я думаю, постепенно Китай будет формировать независимую финансовую систему. В этих условиях США начнут сдуваться", — добавил военный эксперт.

Кто лоббирует покупку вооружений в США и должна ли Россия играть сдерживающую роль в гонке вооружений, об этом военный политолог Владимир Евсеев рассказал в эфире радио Sputnik.

По теме

Кошкин: идея США вывести в космос ядерное оружие взвинтит гонку вооружений
Трамп и Путин обсудят ситуацию с гонкой вооружений
Коротченко: Илон Маск создает условия для гонки вооружений в космосе
Убийство за плевок, или к чему может привести массовое вооружение
Тищенко: США наращивают гонку вооружений
Путин: Американские ПРО создают новый виток гонки вооружений
Теги:
военные расходы, гонка вооружений, США, Владимир Евсеев, Вашингтон, США, Политика


Правила пользованияКомментарии

Главные темы

Орбита Sputnik

  • Янис Кузинс
    Информационный контроль

    Лидера "Объединения против нацизма" Яниса Кузинса опять заблокировал Facebook, общественник связывает это с продвижением акции "Бессмертный полк" в Юрмале.

  • Член Совета по межнациональным отношениям при Президенте России Богдан Безпалько
    Российский ответ

    Промышленность и экономика Литвы разваливаются, и ответ Москвы в этой сфере на антироссийские действия Вильнюса будет самым эффективным, считает эксперт.

  • Учебные сборы для резервистов Okas
    Все на фронт!

    Параллельно с самыми масштабными в истории Эстонии военными учениями правительство республики распорядилось о призыве резервистов на срочные сборы.

  • Президент Беларуси Александр Лукашенко, архивное фото
    Условия благоприятствуют

    Благоприятные экономические условия позволяют рассчитывать на дополнительные доходы бюджета, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко.

  • Вид на центральную часть города (Старый город) Берна и реку Ааре
    Часы для Швейцарии

    Стали известны данные по торговому обороту между Грузией и Швейцарией. Среди грузинского экспорта – необработанное золото и часы.

  • Санчарский перевал, 2012. Экспедиция Стезей Героев
    Поиски продолжаются

    Начатые на Санчарском перевале поиски останков погибших в Великой Отечественной войне будут продолжены – уже найдены 33 солдата и офицера.

  • Абитуриентка пишет диктант
    Осетинский диктант

    Осетины, проживающие в культурной столице России — Санкт-Петербурге - напишут диктант на осетинском языке.

  • Янис Кузинс
    Информационный контроль

    Лидера "Объединения против нацизма" Яниса Кузинса опять заблокировал Facebook, общественник связывает это с продвижением акции "Бессмертный полк" в Юрмале.

  • Член Совета по межнациональным отношениям при Президенте России Богдан Безпалько
    Российский ответ

    Промышленность и экономика Литвы разваливаются, и ответ Москвы в этой сфере на антироссийские действия Вильнюса будет самым эффективным, считает эксперт.

Колумнисты

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Участницы финала конкурса красоты Mrs&Ms Russia Earth 2018 в банкетном зале Мир.
Финал конкурса красоты "Mrs&Ms Russia Earth 2018": как это было
Кадры с места крушения транспортника C-130 в США
В США транспортный самолет упал на автотрассу с оживленным движением
Зависимость стран Европы от российского газа
Зависимость ЕС от российского газа

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться