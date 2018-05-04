Петрович: ожидаем рекордную явку участников "Бессмертного полка"

В этом году акция "Бессмертный полк" пройдет не только в Кишиневе, но и в небольших населенных пунктах Молдовы.

О подробностях масштабной акции в эфире радиостудии Sputnik Молдова рассказал председатель Национального координационного комитета "Победа" Алексей Петрович.

© Sputnik / Miroslav Rotari Церемония перезахоронения и "Бессмертный полк" в Шерпенах

По словам собеседника, акцию, которая была задумана в России, тепло встретили и жители Молдовы. Планируется, что "Бессмертный полк" в этом году пройдет в Кишиневе, а также во многих других городах республики, жители которых чтят память павших в Великой Отечественной войне.

В Кишиневе место сбора участников "Бессмертного полка" — Площадь Великого Национального Собрания. Оттуда первая колонна двинется в 9 часов утра.

"Также планируется выставка военной техники, участие в акции ретро-автомобилей, оркестров, которые будут сопровождать эту акцию. Это будет торжественное и масштабное мероприятие, в котором, как мы надеемся, примут участие сотни, тысячи людей со всей страны", — отметил Петрович.

Собеседник подчеркнул, что акция "Бессмертный полк" не является политической. Она была задумана как гражданская инициатива, участие в которой добровольно.

"Люди могут пройти в колонне, пройти самостоятельно, просто возложить цветы к могилам героев. Есть лишь одно обязательство — перед памятью о погибших героях", — добавил Алексей Петрович.