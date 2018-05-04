Ковалев: в ЕС готовят беспрецедентное сокращение субсидий в сельском хозяйстве

Значительное сокращение субсидирования сельского хозяйства в ЕС беспрецедентно и может серьезно ударить по Франции, считает эксперт Игорь Ковалев.

В плане бюджета ЕС на 2021-2027 годы предусмотрено сокращение в среднем на 5% двух сфер: совместной сельскохозяйственной политики и фонда единства. В настоящее время на них приходится 37% и 35% бюджета ЕС. Эта мера призвана "закрыть дыру", образовавшуюся в бюджете единой Европы в связи с выходом из ее состава Великобритании. Эту меру резко раскритиковали во Франции. Там Минсельхоз страны назвал ее "неприемлемой" и "немыслимой".

© Sputnik / Miroslav Rotari Когда молдавские фермеры получат субсидии от государства

По мнению заместителя декана факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики Игоря Ковалева, такая реакция вполне объяснима. Франция исторически является аграрной страной, а сокращение финансирования может стать фатальным для многих ее сельхозпроизводителей.

"Решение сократить субсидии в Европейском союзе на сельское хозяйство — беспрецедентная вещь, потому что исторически именно сельское хозяйство было основным объектом внимания ЕС, и большая часть его бюджета шла на субсидирование сельского хозяйства", — отметил эксперт.

По его словам, эти планы могут натолкнуться на серьезное сопротивление во Франции.

"Они привыкли получать эти субсидии и любые негативные действия в отношении сельского хозяйства вызывают массу протестов", — добавил собеседник.