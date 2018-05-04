Мидриган: ЕС нас, как аборигенов, приручил, а потом начал закручивать гайки

Если изменения, которые уже одобрили послы стран ЕС, вступят в силу, гражданам Молдовы, Украины, Грузии и Великобритании минимум за четыре дня до даты поездки в ЕС придётся заполнять анкету и платить взнос в размере 7 евро, отмечает телеканал RT.

Данные паспорта сверят с базой данных ЕС и Интерпола, и только после этого будет выдано разрешение на въезд. В случае необходимости время проверки может затянуться: проверяющие могут запросить дополнительную информацию или пригласить на собеседование.

© Sputnik / Илья Питалев Молдове могут усложнить безвиз: ЕС меняет правила въезда в Шенгензону

По мнению декана кафедры международных отношений Университета им. Константина Стере Павла Мидригана, таким образом Евросоюз пытается обеспечить внутреннюю безопасность и интересы своих граждан. Собеседник считает, что этот процесс будет нарастать.

"Нам, как аборигенам, сказали, что мы их братья, что мы — европейцы, что мы подписали соглашения, что мы открылись. А потом потихоньку начали закручивать гайки. И так оно и будет по всем направлениям. Потому что мы — не партнеры, мы — примкнувшие", — отметил он.

Собеседник считает, что предоставление Молдове безвизового режима очень положительно для страны, однако большинство жителей республики воспользовались либерализацией не по назначению. Основной массе людей безвиз нужен, чтобы периодически выезжать на работу или для других, нередко выходящих за рамки закона, целей.

"Европейцы не против нашей дешевой рабсилы. Они против того, чтобы наши граждане создавали им проблемы. Эти формальности — дополнительная информация о том, кто туда движется. И, конечно, я не исключаю, что для нас, как не оправдавших их надежд, вообще закроют ЕС", — заключил он.