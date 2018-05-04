Реницэ: как на самом деле должен называться государственный язык Молдовы

Споры вокруг названия государственного языка в Молдове не утихают с момента провозглашения независимости республики, а начались даже до этого важнейшего события. Румынский, молдавский или просто "государственный" — как правильно именовать родной для большинства населения язык? На этот вопрос в эфире радиостудии Sputnik Молдова ответил публицист и аналитик Валерий Реницэ.

"С научной точки зрения мы понимаем, что говорим на румынском языке, хотя бы потому, что другого литературного языка, на котором мы, молдаване, умеем говорить, нет. Но 95% разговаривает на молдавском диалекте. И это как-то нас консервирует. Я не говорю правильно это или нет, я констатирую факт", — сказал собеседник.

Наука наукой, но политическая составляющая обязательно присутствует в подобных вопросах, и это не всегда плохо, говорит аналитик.

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"Мы выбираем сами, не научно, но политически — какой язык у нашего государства. И мы решили когда-то, и это записано в Конституции, что у нас есть право называть его молдавским. И у нас это право осталось. Это политики, это право называть свой язык по-своему, как сделали югославы, к примеру", — отметил Реницэ.