Сымботяну: наказывая ребенка, родители травмируют его психику

Глава Национального центра по предупреждению насилия над детьми Даниела Сымботяну рассказала в эфире радиостудии Sputnik Молдова о том, как наказания родителей сказываются на психике ребенка.

Шлепки, оскорбления, наказания — многие родители считают такие действия способом воспитания ребенка. Однако любое наказание и негатив со стороны взрослых негативно сказывается на дальнейшей жизни их чада, считает глава Национального центра по предупреждению насилия над детьми Даниела Сымботяну.

"Физическое или психологическое наказание, оскорбления или пренебрежение вселяют в ребенка страх. Когда ребенку страшно, он уже не функционален, он не знает, чего ожидать, и боится в любой момент получить оплеуху, или быть наказанным. Самое плохое то, что это происходит от людей, от которых ребенок ждет защиты", — отметила Даниела Сымботяну.

По словам собеседницы, последствия такого обращения обязательно скажутся на дальнейшей жизни ребенка.

"Все эти чувства потом сопровождают человека всю жизнь. По этой причине мы часто видим взрослых людей, которые трудно адаптируются в обществе, не могут создать семью, не находят себе место и общий язык с другими", — заключила эксперт.