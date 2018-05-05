Зыков: Facebook знает о своих пользователях практически все

На ежегодной конференции F8 Facebook анонсировал ряд новых функций и возможностей своей платформы.

Разработчики рассказали, что вскоре пользователи смогут просматривать и удалять информацию, которую о них собрала компания.

Основатель компании Марк Цукерберг пояснил: функция напоминает то, как браузеры позволяют очищать файлы cookies.

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Данное нововведение в эфире радио Sputnik прокомментировал директор ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров Владимир Зыков.

"По всей видимости эта социальная сеть строилась таким образом, что, когда вы переходите на ссылку постороннего сайта, информация об этом переходе остается в социальной сети. Таким образом приложение знает о предпочтениях человека очень много. Вся эта информация собирается и накапливается внутри социальной сети", — сказал эксперт.