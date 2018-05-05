Продюсер: артистам проще добиться успеха в Молдове, чем в других странах

Музыкальный продюсер Митя Эффтэрман рассказал в эфире радиостудии Sputnik о том, легко ли молодым исполнителям добиться успеха в Молдове.

По словам собеседника, заявить о себе как о молодом исполнителе в Молдове проще, чем в любой другой стране.

"В Республике Молдова есть уникальная возможность дать своему ребенку развиваться музыкально. Причем не только у преподавателей, но и на телевизионных площадках. Даже по сравнению с Россией, в нашей стране гораздо доступнее дать ребенку правильный старт. Это же касается и взрослых исполнителей", — отметил музыкальный продюсер.

По словам Эффтермана, Республика Молдова может стать хорошим стартом для исполнителей.