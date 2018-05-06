Владова: "лайки" – это современный вид комплимента

О том, что стоит за тягой к селфи и "лайкам", рассказала в эфире радиостудии Sputnik Молдова психолог Алина Владова.

Социальные сети давно перестали быть только средством коммуникации. Для одних это способ заявить о себе, а для других — даже способ заработка. Однако для определенных граждан соцсети стали буквально смыслом жизни. В погоне за "лайками" люди готовы часами обрабатывать фотографии и подбирать хэштеги.

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О том, что стоит за тягой к селфи и "лайкам", в эфире радиостудии Sputnik Молдова рассказала психолог Алина Владова.

"Что такое лайк? Это же некое поглаживание, это такая форма комплимента и одобрения. Выставляя фотографии, человек начинает каждую минуту проверять сколько человек оценили его фотографию. В этом и весь кайф, это начинает затягивать и превращается в зависимость. Люди даже платят деньги, чтобы увеличить количество подписчиков и "лайков"", — заявила Алина Владова.