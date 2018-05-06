Лупушор: проблемы со сном могут привести к серьезным заболеваниям

Сомнолог Адриан Лупушор рассказал в эфире радиостудии Sputnik Молдова о том, когда проблемы со сном становятся поводом обратиться к врачу.

Регулярные проблемы со сном, бессонница, раннее пробуждение — такие недомогания могут привести к серьезным заболеваниям, считает сомнолог Адриан Лупушор.

По его словам, пробуждение с чувством усталости говорит о необходимости обратиться к врачу.

"К специалисту стоит обратиться, наверное, тогда, когда человек утром пробуждается и чувствует себя уставшим. Обычно сон должен восстанавливать. Утром человек после здорового сна просыпается бодрым. Если же в течении дня он чувствует себя уставшим, его тянет в сон, у него наблюдается упадок сил, то тогда пора обратиться к специалисту", — отметил Адриан Лупушор.

Эксперт также рассказал о том, что является причиной проблем сна.

"Обычно причиной этого является сокращение времени сна, и влияет на это то, что вечером мы слишком долго сидим в своих телефонах. Если во время сна мы храпим или часто вздрагиваем, и это является регулярным, то тогда тоже следует обратиться к врачу", — заключил специалист.