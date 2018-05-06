Мидриган: большая проблема наших политиков – это лицемерие

Толчком, спровоцировавшим проведение досрочных выборов в Кишиневе, послужила отставка с поста мэра столицы Дорина Киртоакэ.

© Sputnik / Miroslav Rotari Конфискованы десятки миллионов леев — кого посадили за коррупцию в Молдове

Этому шагу предшествовало открытие на него уголовного дела о платных парковках в Кишиневе и отстранение от должности на время следствия. Киртоакэ, занимающий пост первого вице-председателя Либеральной партии Молдовы, руководил Кишиневом на протяжении 10 лет подряд.

По мнению собеседника радиостудии Sputnik Молдова Павла Мидригана, самая главная проблема наших политиков — это лицемерие.

Избиратели устали от обмана, считает он, поэтому уже не проявляют большой активности.

"А то придет кандидат на ТВ делать шоу, а за спиной у него — темные делишки. А я бы хотел видеть честного мэра, который прямо скажет, что не станет воровать. И потом в самом деле этого не будет делать!" — отметил Мидриган.

О том, какими качествами должен обладать кандидат в депутаты, чтобы за него проголосовали, Павел Мидриган рассказал в эфире радиостудии Sputnik Молдова.